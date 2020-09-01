نجل محمد عمارة: لا أمانع اللعب للزمالك.. وهؤلاء سبب رحيلي عن الأهلي

أكد هادي محمد عمارة، نجل نجم الأهلي السابق، أنه كان لاعب في ناشئي الأحمر لمدة 4 سنوات.

وقال هادي خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "في البداية كنت في النادي

الأهلي لمدة 4 سنوات في قطاع الناشئين"

وأكمل: "اذا كنت لاعب غير جيد لن العب كرة، اتمنى العودة للنادي الأهلي في الفترة المقبلة".

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وأضاف: "شعرت بالصدمة من قرار رحيلي عن النادي

الأهلي ولكن الرحيل بمثابة تحدي لي".

وتابع: "رئيس الزمالك تحدث مع والدي للانضمام للزمالك في الفترة الماضية، كان هناك لدي ازمة في اللعب لكن في الفترة الحالية لا امانع للزمالك نحن في عصر الاحتراف".

وأتم: "والدي قالي ياسر رضوان وخالد بيبو سيكونا سببا في رحيلي عن الأهلي منذ ان تولوا مناصبهم".