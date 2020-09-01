محمد عمارة: حزين من طريقة التعامل معي داخل الأهلي

أكد محمد عمارة نجم الأهلي السابق، أنه حزين من طريقة التعامل معه في النادي الأهلي قبل فترة الكورونا.

وقال عمارة في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن :" أمن الأهلي أصبح يسألني على كارنيه النادي بشكل مستمر وهذا لم يحدث

من قبل، اعتبرها مضايقات.

وتابع أن تم منع بعض ضيوفي من دخول مقر النادي بالجزيرة وهذا غير أعراف النادي القديمة.

واضاف أن في الفترة الأخيرة اصبحنا غرباء داخل النادي الأهلي لما نتعرض له وهذا لم يحدث من قبل نهائيا.

أكد محمد عمارة نجم الأهلي السابق ، أنه سعيد برحيل نجله عن قطاع الناشئين بالنادي لانه لم يكن يشارك. قال عمارة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، إن نجله أيضا سعيد برحيله مشيرا إلى أنه يتمنى أن بجد فرصة للعب مستقبلا. لفت إلى أن نجل خالد بيبو مدير قطاع الناشئين ضعيف فنيا ولم يخضع لاختبارات مثل بقية الناشئين في الأهلي.