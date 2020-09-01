محمد عمارة: سعيد برحيل نجلي من الأهلي .. ونجل بيبو ضعيف فنيا

أكد محمد عمارة نجم الأهلي السابق ، أنه سعيد برحيل نجله عن قطاع الناشئين بالنادي لانه لم يكن يشارك.

قال عمارة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، إن نجله أيضا سعيد برحيله مشيرا إلى أنه

يتمنى أن بجد فرصة للعب مستقبلا.

لفت إلى أن نجل خالد بيبو مدير قطاع الناشئين ضعيف فنيا ولم يخضع لاختبارات مثل بقية الناشئين في الأهلي.