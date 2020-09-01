شادي محمد: "الخطيب" أفضل من لمس الكرة فى مصر..وأرفض الإساءة له

أكد شادي محمد، نجم النادي الأهلي السابق، إنه يعشق النادي الأهلي من كل قلبه ولا يقبل المزايدة حول هذه التصريحات.

وقال شادي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": " أنا خدام النادي الأهلي وأؤكد على تلك الكلمة ولن أتراجع عنها فالأهلي هو من صنع شادي محمد والقلعة الحمراء صاحبة مدرسة القيم والمباديء والأخلاق".

وأضاف: " أنا لا أرغب في العمل

داخل الأهلي أو قناته ولكن أرفض الإساءة للكابتن محمود الخطيب فهو أفضل من لمس الكرة فى مصر".

وتابع: "لم أكن مساندا للخطيب في الانتخابات ولكن أرفض الإساءة له فهو ابن النادي واسطورة في الأهلي".

وأبدي شادي محمد، نجم النادي الأهلي السابق، اندهاشه من الهجوم على القلعة الحمراء عقب الخسارة من الزمالك برغم حسمه

لقب الدوري العام.

وقال شادي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": " الهجوم لا مبرر له على الإطلاق فالمباراة كانت مباراة عادية في الدوري المصري و الاهلي متصدر بفارق 17 نقطة وأقولها بكل صراحة الأهلي حسم الدوري المصري لهذا الموسم لذلك فالهجوم لا مبرر له".

وأضاف: " فايلر يتحمل مسئولية الهزيمة أمام الزمالك ففي حالة التتويج بأي بطولة يكون السر هو المدير الفني والأمر نفسه في حالة الهزيمة، ولكن الأهلي قدم مباراة جيدة وكان المسيطر معظم أوقات المباراة".