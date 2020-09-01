الميركاتو الصيفي : حارس بيراميدز يطلب الانتقال إلى الاهلي

جس وكيل اللاعبين “أحمد يحيى” نبض مسؤولي النادي الاهلي بداية هذا الأسبوع بشأن إمكانية التعاقد مع حارس مرمى بيراميدز “أحمد الشناوي” خلال الميركاتو الصيفي الحالي كي يكون بديلاً للحارس المخضرم شريف إكرامي الذي انتهى عقده.

وعلم الخليج 365 من مصدر داخل إدارة الاهلي، أن وكيل اللاعبين المذكور تحدث مع بعض مسؤولي النادي عن أحمد الشناوي الذي خسر مكانه في تشكيلة مصر الأساسية بداية عام 2017 بسبب إصابة في افتتاح كأس أمم أفريقيا أمام مالي.

ويشعر أحمد الشناوي فرصه ستكون صعبة خلال الموسم المقبل 2021/2020 للعب الأدوار الأولى مع بيراميدز، وإنه لن يستطيع الجلوس بديلًا لـ “شريف إكرامي” الذي وقع العقود الرسمية للانضمام لصفوف بيراميدز.

وأوضح المصدر ذاته “أحمد الشناوي، وافق على أن يكون ضمن صفقات الاهلي هذا الصيف، حال وجود رغبة رسمية من جانب مسؤولي القلعة الحمراء لضخ دماء جديدة في مركز حراسة المرمى بعد خروج إكرامي، ووكيل أعماله أحمد يحيى تواصل بالفعل مع مدير التعاقدات أمير توفيق خلال الفترة الماضية”.

ويسعى أحمد يحيى لتسويق أحمد الشناوي منذ بداية الميركاتو الصيفي 2020 في السعودية أو في الاهلي، خاصة أن بيراميدز يضم حراس مرمى مميزين، من بينهم المهدي سليمان الذي لا يُعارض البقاء على مقاعد البدلاء إذا طُلب منه إفساح المجال لشريف إكرامي.

كما يوجد الحارس أحمد دعدور صاحب الـ25 عامًا، وهو خامة جيدة وحارس ثالث في بيراميدز، وبالتالي فكرة ضم إكرامي ستصعب المهمة على الشناوي الذي يرفض التفريط في مركز الحارس الأساسي.

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مكاسب بالجملة من الاهلي

لا يُمانع بيراميدز في رحيل أحمد الشناوي، خاصة أنه يحصل على راتب سنوي ضخم، والحارس نفسه لا يُمانع في الانضمام للأهلي إذا ما قدمت له بنود “الفئة الأولي” داخل القلعة الحمراء.

كما يرغب الشناوي في تحقيق استفادة إعلانية من الشركات الراعية للنادي الاهلي، والتي تَدر الكثير من الأرباح على لاعبي الفريق، بالتالي فإن العائد المالي سيكون مميز جراء الالتحاق بصفوف الاهلي.

وتُطالب لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي، بضرورة التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال الميركاتو الصيفي 2020، لاسيمًا أن الحارس الثاني علي لطفي لم يُقنع الجهاز الفني السابق أو الحالي بقيادة فايلر.

وظهر علي لطفي بمستوى متذبذب في المباريات الودية التي شارك فيها وفي بعض المباريات الرسمية القليلة التي حصل فيها على فرصة، بينما الحارس الثالث “مصطفى أحمد شوبير” لازال صغير السن ولم يكتسب الخبرات المطلوبة للعب ولو كحارس ثاني.

وتبلغ القيمة السوقية للحارس أحمد الشناوي مليون و30 ألف يورو، حسب موقع ترانسيفر ماركت الشهير المختص بتقييم أسعار اللاعبين على مستوى العالم.