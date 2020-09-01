رياضة | كونتي يطلب من إنتر ميلان ضم جيرو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر كونتي يطلب من إنتر ميلان ضم جيرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان من إدارة النادي ضم المهاجم الدولي الفرنسي جيرو من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية ايطالية أن كونتي يسعي بقوة للحصول على خدمات جيرو من تشيلسي هذا الصيف لأنه يري انه أفضل مهاجم ليكون بديل النجم البلجيكي لوكاكو.

وأضافت التقارير أن إنتر ميلان مستعد لتقديم عرض بمبلغ 80 مليون يورو هذا الصيف لضم لاعب وسط تشيلسي كانتي بالإضافة إلي المهاجم الدولي الفرنسي جيرو.

واقترب جيرو من الرحيل عن صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف بعد تعاقد النادي مع المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر من صفوف نادي لايبزيج الألماني.