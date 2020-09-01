رياضة | ميدو: كنت أساسي على حساب إبراهيموفيتش

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو: كنت أساسي على حساب إبراهيموفيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أحمد حسام ميدو، عن المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة السابقة، بشأن علاقته الخاصة مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وكشف ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: " من العادي أن أقول "لعبت مع زلاتان" لإن هذا حدث بالفعل، الناس بتتقبَّل كلام ناس ملعبتش في أوروبا بـ3 جنيه، لكن ميدو لا، عمري ما اتمنظرت بمسيرتي، بالعكس انا اكتر واحد دايماً بيطلع أخطاء لنفسه وكنت ممكن أقدم أكتر من كده بكتير".

واستكمل: "زلاتان مسيرته أنجح ولكن الواقع يؤكد أنني كنت أساسيا في فترة على زلاتان فلم أتحدث سوى بالحقيقة".

وأختتم:" البعض بيحاربنا عشان عايز برنامج موجه ولكن برنامجنا يسير بشكل محايد يرضي الله ويفتح مشاكل وأزمات ونستهدف وجود حلول لها".