رياضة | طلعت يوسف يرد على أنباء رحيله عن الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر طلعت يوسف يرد على أنباء رحيله عن الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري على الأنباء المنتشرة في الفترة الأخيرة حول احتمالية رحيله عن تدريب الفريق الفترة المقبلة، كما حرص على التعليق على فوز الفريق على الإسماعيلي.

وقال طلعت يوسف خلال مداخلة هاتفيه لبرنامج الماتش: "نعاني بسبب الكثير من الغيابات في الاتحاد السكندري، لعبت أمام الإسماعيلي اليوم بدون 7 من اللاعبين الأساسيين".

وتابع: "لاعبو الاتحاد نفذوا أكثر من 80% من تعليماتي وهذا سبب الفوز على الإسماعيلي".

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وأضاف: "الإسماعيلي يندفع هجوميا في الـ 20 دقيقة الأولى من المباراة واعتمدت على سرعات لاعبي الاتحاد لمباغتة الفريق اليوم".

وواصل: "الهدفين في بداية المباراة منحوا الثقة للاعبي الاتحاد، وعماد السيد مميز خلال الفترة الأخيرة ويملك الكثير من الخبرات".

وعن حقيقة رحيله عن الفريق قال: ل"ا ألتفت لما يتردد على مواقع التواصل الإجتماعي وغير متابع، إدارة الفريق تعلم الجهد المبذول، وإذا شعرت خلال وجودي في أي مكان بعدم رغبة المتواجدين في وجودي سأرحل من نفسي".

واختتم حديثه معلقا على تحويله للجنة الانضباط: "لا أعلم عنها شيئا، تفاجئت بتصريحات على لساني لم أصرح بها من الأساس".