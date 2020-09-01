رياضة | الكشف عن تفاصيل تكريم محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن تفاصيل تكريم محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد فضل نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، وعضو اتحاد الكرة المصري، عن تفاصيل تكريم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال فضل في تصريحات لبرنامج في "الاستاد" الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم إف إم :" نتواصل دائما مع محمد صلاح، والجنايني كان في زيارة له في لندن وبالفعل ألتقى به".

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وأضاف :" جاري الترتيب الان بالتنسيق مع صلاح على كيفية تكريمه في أول معسكر للمنتخب المصري، وذلك بعد تألقه الأخير وحصوله على الدوري الإنجليزي".

وتابع عضو اللجنة الخماسية بالجبلاية :" بالفعل تواصلت مع صلاح بخصوص التكريم".

واتم تصريحاته قائلًا : "لو مكرمناش صلاح نبقى صفر إدارة، هو قيمة كبيرة ولابد أن نعلم ذلك".