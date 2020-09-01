رياضة | بعد العودة من الإيقاف.. تعرف على موعد المشاركة الأولى لكهربا مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد العودة من الإيقاف.. تعرف على موعد المشاركة الأولى لكهربا مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقترب محمود عبد المنعم كهرباء لاعب الأهلى، من العودة للمشاركة في للمباريات الرسمية بداية من مباريات الجولة الـ26 بعد انتهاء إيقافه رسميا عقب خوض مباراة الأهلى مع حرس الحدود في الجولة المقرر لها 7 سبتمبر المقبل، وهو آخر تاريخ تم تدوين مباريات الدورى فيه بشكل رسمى، فيما يحق للاعب العودة لحسابات الأهلى بعد ذلك التاريخ.

وتعرض كهربا للإيقاف عن المشاركة في مباريات الأهلى بعدما تم إيقافه 10 مباريات محلياً بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك التى أقيمت بالإمارات.

وتغيب اللاعب عن 8 مباريات حتى الآن هى مباراتي الزمالك و مباريات سموحة وإنبى والإنتاج الحربى و مباراة أسوان والجونة والمصري ويتبقي مباراتين امام وادي دجلة وحرس الحدود.