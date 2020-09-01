رياضة | تحول في مستقبل يوفيتش مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تحول في مستقبل يوفيتش مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه حدثت تطورات مفاجئة في قرار الصربي لوكا يوفيتش نجم هجوم ريال مدريد الإسباني بشأن الإنضمام الى منتخب بلاده.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أكدت في الآونة الأخيرة أن يوفيتش قرر عدم الإنضمام إلى المنتخب الصربي إستعداداً لمواجهتي روسيا وتركيا في دوري الأمم الاوروبية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن المسئولين في كلا من ريال مدريد والاتحاد الصربي لكرة القدم توصلا إلى اتفاق من أجل انضمام يوفيتش إلى معسكر المنتخب في الساعات المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن يوفيتش كان ينوي التواجد في معسكر الفريق التحضيري قبل إنطلاق الموسم المقبل ولكن يبدو أن هناك شيء ما حدث جعل النجم الصربي ينضم لمنتخب بلاده.