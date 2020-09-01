رياضة | مفاجأة.. برشلونة يُعاقب ميسي باليومية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. برشلونة يُعاقب ميسي باليومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة نادي برشلونة برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو، معاقبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أن تغيب الأخير من فحوصات الفريق الكتالوني، مساء أمس الأحد، من أجل الانتظام في التدريبات الجماعية اليوم.

وكان ميسي قد رفض الوصول إلى مقر النادي أمس، مؤكداً على رغبة في الرحيل عن فريق برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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وذكرت شبكة " بي أن سبورت " أن بارتوميو قرر معاقبة ميسي عن طريق خصم راتبه، حتي يعود مرة أخري إلى تدريبات البلوغرانا تحت قيادة رونالد كومان.

وأشارت الشبكة أن برشلونة قرر كل يوم لا يأتي فيه ميسي سيتم الخصم من راتبه، حيث أن يوم اللاعب الأرجنتيني داخل الكامب نو يقدر بـ110 ألف يورو.

يذكر أن ميسي ينتهي تعاقده مع برشلونة في صيف عام 2021، ويرتبط بشرط جزائي داخل الكامب نو يقدر بـ 700 مليون يورو، وسط صراع قوي جدا من أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، لشراء الللاعب.