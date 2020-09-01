الامارات | رسمياً.. استكمال دوري السلة 11 الجاري بلقاء الوصل والبطائح

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. استكمال دوري السلة 11 الجاري بلقاء الوصل والبطائح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة السلة عن مواعيد استكمال دوري كرة السلة لمرحلة الرجال للموسم الحالي 2019-2020، والذي يستهل أدواره النهائية في 11 سبتمبر الجاري، بلقاء الوصل وضيفه البطائح، في مواجهة وحيدة ضمن إياب الدور ربع النهائي، يتحدد من خلاله هوية الفريق الرابع المتأهل للمربع الذهبي، واللحاق بفرق: شباب الأهلي والشارقة والنصر، التي تأهلت مباشرة، بعد أن أعلنت أندية: الجزيرة والظفرة وبني ياس انسحابها من استكمال الدور.

كما حدد الاتحاد 15 سبتمبر موعداً لمباراة فاصلة محتملة بين البطائح والوصل، في حال نجح الإمبراطور في الفوز بلقاء الإياب، خصوصاً أن البطائح فاز ذهاباً بنتيجة (64-60)، مارس الماضي، قبل توقف النشاط الرياضي في الدولة. ووفقاً للجدول الجديد، تدخل البطولة 18 سبتمبر منافسات الدور قبل الختامي، على أن يقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة، وتعاود الفرق الأربعة المتأهلة اللقاء، مجدداً، يومي 23 و28 من الشهر ذاته، لتحديد طرفي المباراة النهائية في الثالث من أكتوبر المقبل.

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