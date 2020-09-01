الامارات | نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية يجتمع اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية يجتمع اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، إنه سيعقد اجتماعه الثاني اليوم برئاسة خالد بن جاسم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي وبحضور جميع الأعضاء، وسيتم خلاله مناقشة واستعراض جدول فعاليات الموسم الجديد، وتشكيل اللجان العاملة في النادي.

وكان المجلس خلال اجتماعه الأخير قد وزّع المناصب الأساسية والحقائب الإدارية على أعضاء مجلس الإدارة.

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