الامارات | %45 من مسؤولي رياضة الإمارات رؤساء اتحادات دولية وآسيوية وعربية

شكرا لقرائتكم خبر عن %45 من مسؤولي رياضة الإمارات رؤساء اتحادات دولية وآسيوية وعربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حفلت رياضة الإمارات في دورتها الانتخابية (2016-2020)، التي يسدل عليها الستار في الفترة الحالية، ببصمة واضحة من الإنجازات الإدارية، بعدما بلغت نسبة تولي أو احتفاظ الشخصيات الرياضية الإماراتية بمناصب مرموقة في الاتحادات الدولية والقارية والعربية 45% من مسؤولي 33 اتحاد لعبة جماعية وفردية، تشكل رياضة الإمارات كافة.

ويعكس حجم المناصب الخارجية قدرة رياضة الإمارات على تحقيق الإنجازات الإدارية، برز منها 15 شخصية تتولى حالياً منصب الرئيس، بواقع شخصية مرموقة في رئاسة اتحاد دولي، وثمانية آخرين نجحوا في كسب الثقة وتولي رئاسة الاتحاد الآسيوي لألعابهم، وستة مسؤولين يشغلون منصب رئاسة الاتحادات العربية.

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ولم تقتصر الإنجازات الإدارية على قطاع اتحادات الألعاب الجماعية والفردية فحسب، بل طالت أيضاً الرياضة الجامعية، ليرتفع العدد إلى 16 شخصية إماراتية تشغل منصب الرئيس، في ظل نجاح رئيس اتحاد مؤسسة التعليم العالي، الدكتور سعيد الحساني، ومنذ 2016، في تولي مهام رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، قبل أن يتم في مارس الماضي تجديد الثقة له عربياً، وتولي رئاسة الاتحاد لدورة جديدة.

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