الامارات | نيمار يؤكد بقاءه مع سان جرمان

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شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يؤكد بقاءه مع سان جرمان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد النجم البرازيلي نيمار بقاءه مع باريس سان جرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، بحسب ما ذكر في مقابلة مع مجلة النادي، أمس. وبعد أن كان يرغب بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني، الموسم الماضي، أكّد اللاعب البارع أنه سيحمل ألوان وصيف دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وقال نيمار، الذي خسر نهائي دوري الأبطال أمام بايرن ميونيخ الألماني (صفر-1): «سأبقى وأريد العودة إلى النهائي (دوري الابطال)، لكن هذه المرة من أجل الفوز بها».
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