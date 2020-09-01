شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يستهدف تحطيم الرقم القياسى للنصر فى الدورى السعودى والبالغ ٧٠ نقطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستهدف فريق الهلال المتوج بلقب الدورى السعودى للمحترفين، تحطيم رقم قياسى فيما تبقى من مشواره في دورى كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وهو الرقم المسجل باسم نادى النصر الموسم الماضى عندما وصل لأعلى عدد من النقط في موسم واحد برصيد 70 نقطة، وذلك بعد حسمه للقب بفوزه على ضيفه الحزم 4-1، السبت، ضمن مباريات الجولة 28 من المسابقة.

ويملك الفريق الأزرق 66 نقطة مع تبقى جولتين على إسدال ستار المسابقة، حيث باستطاعته الوصول إلى 72 نقطة، بفارق نقطتين عن الرقم المسجل باسم غريمه النصر، الذي فقد فرصة المحافظة على لقبه.

ويحتاج الهلال إلى انتصار وتعادل خلال مباراتى الوحدة والشباب، ليعادل رقم النصر التاريخى برصيد 70 نقطة، فيما يتطلب كسر رقم الفريق الأصفر انتصاره في المباراتين المقبلتين.

يذكر أن الهلال في حال عدم فوزه خلال المباراتين سواء بالهزيمة أو حتى التعادل، فإنه لن يصل إلى رقم النصر رغم فوزه ببطولة الدورى هذا الموسم بشكل رسمى. في السياق نفسه، تحدثت الصحف الرومانية عن تتويج فريق الهلال بطلا لدورى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بقيادة مدربه الرومانى، رازفان لوشيسكو.

وبحسب صحيفة «الرياضية» السعودية، فقد تحدثت صحف رومانية عدة عن لوشيسكو، من بينها صحيفة «ديجى سبورت» التي أشادت بالإنجاز الذي حققه المدرب ووصفته بـ «المجد» الذي وصل له رازفان.

واستعرضت أرقام الزعيم مع لوشيسكو متمثله في الفوز بـ 32 لقاء والتعادل في 8 مباريات مقابل 5 هزائم فقط، كما فاز في وقت سابق بدورى أبطال آسيا وكذلك شارك في مونديال الأندية.

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