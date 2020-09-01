شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد يكشف كواليس الليلة الأخيرة قبل وفاة محمد عبدالوهاب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شادي محمد، نجم النادي الأهلي السابق، أن الراحل محمد عبدالوهاب، نجم القلعة الحمراء، ترك بصمة للجميع بسبب إحترامه، مشددًا على أنه في قلوب الجماهير المصرية.
وقال شادي في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «محمد عبدالوهاب من أعظم اللاعبين في النادي الأهلي، وكان على علاقة جيدة بجميع اللاعبين والمدربين في المنتخب والأهلي، وتلقيت صدمة قاسية بخبر وفاته وخاصة أثناء تواجدي بجواره في الملعب».
وأضاف: «بعد الانتهاء من التدريبات ذهبنا للهرم لتسجيل أغنية سيد عبدالحفيظ، بمناسبة اعتزاله».
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