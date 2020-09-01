شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤكد تجميد عقوبة «كهربا».. ويعلق: نعد له مفاجأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مسؤولو نادي الزمالك أن قرار الاتحاد الدولي «فيفا» بايقاف عقوبة محمود عبدالمنعم كهربا أمر طبيعي في ظل تقدم اللاعب بطعن واستئناف رسمي على عقوبته التي اقرتها لجنة فض المنازعات. وقال مصدر مسؤول داخل القلعة البيضاء والمنوط بملف قضية «كهربا» أن القرار سيتم تنفيذ ولم يغير استئناف اللاعب من الأمر في شيء. وتابع: قد يفاجئ كهربا بعقوبة كبير خصوصًا بعد ان قدمنا في الزمالك طعن للاعتراض على العقوبة وتجاهل بعض بنود شكوي القلعة البيضاء من البداية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,939

تعافي 72,929

وفيات 5,421

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