شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا .. علي ماهر مديرًا فنيًا لنادي المصري البورسعيدي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري أن مجلس الإدارة توصل لاتفاق نهائي ورسمي مع على ماهر، لتولي القيادة الفنية للفريق الكروي الأول.
وأعلن عضو المجلس أن على ماهر وقع على عقود تدريب الفريق بكامل جهازه الفني المعاون الذي سبق وعمل معه قبل ذلك .
وقال حلبية أن على ماهر سيقود المران غدًا الثلاثاء.
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