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المقاصة يستنكر مفاوضات المصري مع إيهاب جلال ويتمسك بمدربه

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة عن استيائه من اتصالات مسؤولي النادي المصري البورسعيدي مع إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بالمقاصة، من اجل التعاقد معه ليتولي تدريب فريق المصري.
وأكد هويدي على أن النادي المصري قلعة رياضية عريقة وينتمي إلى مدينة بورسعيد الباسلة التي يعشقها كل المصري ولكن ما فعله مسئولي النادي المصري مرفوض لانه يخالف مبادئ النادي المصري العريق وشعب بورسعيد خاصة ان الاتصال بمدرب المقاصة يعتبر تعديا على حقوق نادي المقاصة ويخالف الأعراف ويسيئ لصورة النادي العريق.

وأضاف هويدي أن المقاصة متمسك بمديره الفني إيهاب جلال وفقا للتعاقد الممتد لنهاية الموسم، مؤكدا على ثقته في الجهاز الفني والاحترام المتبادل بين مجلس المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام وبين ايهاب جلال والعلاقات الطيبة المتبادلة، ويثق مجلس المقاصة في احترام المدرب لتعاقده واحترامه لجماهير الفريق.
وأشار هويدي إلى أن جماهير المقاصة وشعب الفيوم يشعرون بالغضب تجاه التصرفات غير المقبولة لمسؤولي النادي المصري وسعيهم للتعاقد مع مدرب المقاصة رغم ارتباطه مع الفريق بطريقة مرفوضة تتجاوز كل المبادئ الرياضية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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