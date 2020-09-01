شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري يودع لاعبي المصري ويرحل عن الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد وجيه، الناقد الرياضي، عن رحيل طارق العشري، عن تدريب الفريق الكروي الأول بالنادي المصري، بسبب النتائج السيئة للفريق البورسعيدي خلال الفترة القليلة الماضية.

وقال وجيه في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «طارق العشري ودع لاعبي المصري خلال هذه اللحظات ويجهز أحقبته للرحيل عن النادي البورسعيدي، والجماهير تحترمه كثيرًا».

وأضاف: «سبب رحيل العشري هو تفاوض عبدالظاهر السقا مع ديسابر، وعلي ماهر سيتولي تدريب الفريق البورسعيدي بعد عقده جلسه مع إدارة النادي».