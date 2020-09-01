شكرا لقرائتكم العشرى: "تعرضت للخيانة فى المصرى.. ولو الأهلى دافع فلوس مكنش هيحصل كده" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب طارق العشرى المدير الفنى السابق لفريق المصرى البورسعيدى، عن حزنه الشديد من المواقف التى تعرض لها خلال تولى قيادته الفريق البورسعيدى، مؤكدًا إنه تعرض للخيانة بقيام مجلس الإدارة بالتفاوض مع مدربين أخرين خلال وجوده على رأس الجهاز الفنى لفريق المصرى، قائلاً: "تعرضت للخيانة، وعلمت بمفاوضات الإدارة مع مدربين أخرين وهذا الأمر أحزننى كثيرًا".

وأضاف العشرى فى تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" إن عبد الظاهر السقا المدير الرياضى لفريق المصرى، تعمد إخفاء نتائج مسحات كورونا للفريق قبل مواجهة الأهلي، الأمر الذى أدى لوجود صعوبة فى تجميع اللاعبين وإقامة معسكر قبل لقاء المارد الأحمر، قائلاً: "لو الأهلى كان دافع فلوس علشان يوترونى بالشكل اللي الإدارة عملته مكنش هيحصل كده، وأنا المدير الفنى والمفروض أكون عارف كل كبيرة وصغيرة عن الفريق وما حدث أمر غير طبيعى".

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وأكد العشرى، أن علاقته مع المصرى البورسعيدى انتهت بشكل نهائى، لافتًا إلى أنه تم فسخ التعاقد بالتراضى بين الطرفين، متمنيًا التوفيق للفريق البورسعيدى فى الفترة المقبلة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس عشر بجدول مسابقة الدورى الممتاز، برصيد 21 نقطة.