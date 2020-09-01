شكرا لقرائتكم شادي محمد: "الخطيب" أفضل من لمس الكرة فى مصر.. وأرفض الإساءة له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شادي محمد، نجم النادي الأهلي السابق، أن الراحل محمد عبدالوهاب، نجم القلعة الحمراء، ترك بصمة للجميع بسبب إحترامه، مشددًا على أنه فى قلوب الجماهير المصرية، قائلا: "محمد عبدالوهاب من أعظم اللاعبين في النادي الأهلي، وكان على علاقة جيدة بجميع اللاعبين والمدربين في المنتخب والأهلي، وتلقيت صدمة قاسية بخبر وفاته وخاصة أثناء تواجدي بجواره في الملعب، وبعد الانتهاء من التدريبات ذهبنا للهرم لتسجيل أغنية سيد عبدالحفيظ، بمناسبة اعتزاله".

وتابع نجم النادي الأهلي السابق، إنه يعشق النادي الأهلي من كل قلبه ولا يقبل المزايدة حول هذه التصريحات، موضحا: "أنا خدام النادي الأهلي وأؤكد على تلك الكلمة ولن أتراجع عنها فالأهلي هو من صنع شادي محمد والقلعة الحمراء صاحبة مدرسة القيم والمباديء والأخلاق".

وأضاف: " أنا لا أرغب في العمل داخل الأهلي أو قناته ولكن أرفض الإساءة للكابتن محمود الخطيب فهو أفضل من لمس الكرة فى مصر، ولم أكن مساندا للخطيب في الانتخابات ولكن أرفض الإساءة له فهو ابن النادي واسطورة في الأهلي".

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أبدي شادي محمد، اندهاشه من الهجوم على القلعة الحمراء عقب الخسارة من الزمالك برغم حسمه لقب الدوري العام، قائلا: "لا مبرر له على الإطلاق فالمباراة كانت مباراة عادية في الدوري المصري والاهلي متصدر بفارق 17 نقطة وأقولها بكل صراحة الأهلي حسم الدوري المصري لهذا الموسم لذلك فالهجوم لا مبرر له".

وختم: " فايلر يتحمل مسئولية الهزيمة أمام الزمالك ففي حالة التتويج بأي بطولة يكون السر هو المدير الفني والأمر نفسه في حالة الهزيمة، ولكن الأهلي قدم مباراة جيدة وكان المسيطر معظم أوقات المباراة".