شكرا لقرائتكم محمد فاروق: حمدي الهوني على أعتاب الزمالك بسبب وكيل "ساسي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى محمد فاروق، عن وجود مفاوضات خلال الساعات القليلة الماضية مع حمدي الهوني، نجم فريق الترجي التونسي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. Advertisements وقال فاروق فى تصريحات تليفزيونية: " وكيل الهوني هو مهند عون، وهو نفس وكيل الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، والذى يسعي لإنهاء الصفقة لصالح القلعة البيضاء. وأضاف: " عون أنهي أيضًا صفقة حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي لصالح نادي الزمالك".

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