شكرا لقرائتكم اليوم.. على ماهر يقود تدريبات المصرى البورسعيدى استعدادا للمقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مجلس إدارة المصرى البورسعيدى فى التعاقد بشكل رسمى مع على ماهر المدير الفنى السابق لإنبى لتولى القيادة الفنية للفريق الساحلى خلفا لطارق العشرى الذى أنهى مجلس الإدارة التعاقد معه بالتراضى .

وقام على ماهر بتوقيع العقود اليوم فى حضور محمد الخولى نائب رئيس النادى المصرى ووكيلى المدرب ميدو حزين وسيد مرعى

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ومن المقرر أن يبدأ على ماهر مهمته مع المصرى بداية من اليوم على أن يعاونه كل من محمد عبد الكريم كمدربا عام ووائل رأفت كمدرب مساعد على أن يستمر عبد الظاهر السقا فى منصبه كمدير رياضى .

ويستعد المصرى البورسعيدى لمواجهة المقاولون العرب بعد غدا الخميس فى الجولة الرابعة والعشرون للدورى فى لقاء صعب لأبناء المدينة الساحلية بعد هبط الفريق للمركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة .