شكرا لقرائتكم أحمد سامي: اعرف الكثير عن طنطا.. هدفي إسعاد الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى احمد سامي المدير الفني الجديد لفريق طنطا ترحيبه بالتجربة الجديدة خلفا لمحمد صلاح،وقال سامي خلال متصريحات تلفزيونية: " نسعى لإعادة طنطا الى وضعها الطبيعي بالدوري، سوف اخوض اول مران مع الفريق غدا، اعلم الكثير عن الفريق" واردف: "جميع المباريات صعبة وهدفي إسعاد جماهير طنطا واسعى لاستعادة الكرة الجماعية" وتابع: نواجه ضغط كبير في المباريات وأركز على العامل الذهني للاعبين.

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