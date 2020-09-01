شكرا لقرائتكم المصري يوجه الشكر لطارق العشري.. ويعين علي ماهر خلفا له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية الشكر لطارق العشري المدير الفني السابق للفريق الأول للكرة بالنادي وكذا جهازه المعاون متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم المستقبلية.
وتولى طارق العشري تدريب المصري قبل توقف الدوري لظروف انتشار فيروس كورونا قبل أن تتم إقالته بعد مرور 5 جولات منذ عودة المسابقة.
وكشف مصدر داخل المصري أن الإدارة اتفقت مع علي ماهر لتولي القيادة الفنية للفريق البورسعيدي خلفا للعشري، من أجل المساهمة في انتشال الفريق من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.
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