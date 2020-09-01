شكرا لقرائتكم محمد الخولي: شكرا طارق العشري.. علي ماهر المدير الفني الجديد للمصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، أنه تم الاتفاق مع علي ماهر لقيادة الفريق فنيا خلفاً لطارق العشري، و قال الخولي خلال تصريحات تلفزيونية: نتقدم بالشكر لطارق العشري، كان يعمل في ظروف صعبة للغاية.

أردف: علي ماهر سوف يقود المصري فنياً بداية من غدا الثلاثاء، ويعاونه عبد الكريم محمد مدرب عام ووائل رأفت مساعد.

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وتابع: تفاوضنا اليوم فقط مع علي ماهر وبعد اعتذار العشري تسلم المسئولية رسميا.

واتم كلماته: عبد الظاهر السقا مستمر في عمله مع المصري.