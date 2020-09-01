شكرا لقرائتكم طلعت يوسف: "نعاني من الغيابات.. وتفاجأت بتصريحات منسوبة لي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري ان زعيم الثغر يعاني مؤخرا من كثرة الغيابات، وقال يوسف خلال تصريحات تلفزيونية: نعاني بسبب الكثير من الغيابات في الاتحاد السكندري، لعبت أمام الإسماعيلي بدون 7 من اللاعبين الأساسيين.

وتابع: لاعبو الاتحاد نفذوا أكثر من 80% من تعليماتي وهذا سبب الفوز على الإسماعيلي

وأضاف: الإسماعيلي يندفع هجوميا في الـ 20 دقيقة الأولى واعتمدت على سرعات لاعبي الاتحاد لمباغتة المنافس.

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طلعت يوسف: الهدفين في بداية المباراة منحوا الثقة للاعبي الاتحاد، وعماد السيد مميز خلال الفترة الأخيرة ويملك الكثير من الخبرات

وعن حقيقة رحيله عن الفريق قال: لا ألتفت لما يتردد على مواقع التواصل وغير متابع، ادارة الفريق تعلم الجهد المبذول، واذا شعرت خلال وجودي في اي مكان بعدم رغبة المتواجدين في وجودي سأرحل من نفسي.

وعن تحويله للجنة الانضباط: لا اعلم عنها شيئا، تفاجأت بتصريحات على لساني لم اصرح بها من الأساس.