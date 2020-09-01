شكرا لقرائتكم حسني عبد ربه لرئيس الإسماعيلي: النادي مش عزبة خاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق، إبراهيم عثمان رئيس النادي بعدما تم منعه من مشاهدة لقاء الدراويش ضد الاتحاد اليوم من مدرجات ملعب ستاد الإسماعيلية، وقال حسني عبد ربه في تصريحات تليفزيونية: "كنت في القاهرة وقمت بالعودة مخصوص إلى الإسماعيلية من أجل مساندة فريقي أمام الاتحاد وكنت أود الدخول إلى المقصورة وفوجئت بأنه تم منعي بأوامر من رئيس النادي".

أضاف: "جاء لي رجل أمن يعمل في النادي وهاجم رئيس النادي وأكد لي أنه سيفتح لي باب المدرج للدخول حتى لو جاء ذلك على حسابه أو كلفه مهنته وقمت بالدخول إلى المدرجات لمساندة الإسماعيلي وبعدها الأمن وصل لي وتحدث معي وكنت مقدر أنهم ينفذون أوامر رئيس النادي".

Advertisements

واستكمل: "لازم رئيس الإسماعيلي يفهم إن النادي مش ملكه ومش عزبة خاصة، واللي حصل انهاردة هيتسبب في نهايته".

وختم حديثه قائلا:"احنا مش بتوع مظاهرات ولكن على جماهير الإسماعيلي أن تدافع عن ناديها وليس حسني عبد ربه ناديها الذي يتراجع يوما بعد يوم بسبب هذا الشخص، بنطالب بعمل عضوية في النادي وهذا حق الجمهور من أجل التصويت وأن يكون له حق اختيار من يمثل النادي الإسماعيلي، مش حسني عبد ربه اللي يتمنع، حسني ابن النادي الإسماعيلي وجزء من تاريخه ولن أترك حقي وما حدث اليوم أؤكد أنه سوف يتسبب في نهاية رئيس الإسماعيلي".