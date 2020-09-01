شكرا لقرائتكم عدنان حلبية: لم نتأمر على العشرى.. وطلبنا من السقا إخفاء نتيجة المسحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدى، أنه تم تعيين على ماهر مديرًا فنيًا للفريق الكروى الأول، خلفًا لطارق الشعرى الذى تم فسخ التعاقد معه بالتراضى، لافتًا إلى إن على ماهر سيقود تدريبات الفريق البورسعيدى صباح غدًا الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة.

أضاف عدنان خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" إن على ماهر سيتولى المهمة بجهازه المعاون الذى أعتاد أن يعمل معه وكذلك الجهاز الطبيى، وذلك وفقًا لرغبة المدرب، لافتًا إلى إن عبد الظاهر السقا سيستمر فى منصب المدير الرياضى بالجهاز.

وعن إخفاء نتائج مسحات كورونا عن طارق العشرى قبل مواجهة الأهلى الماضية قال عضو مجلس إدارة المصرى: "نحن من طلبنا من عبد الظاهر عدم التحدث عن نتائج المسحات لحين التواصل مع اتحاد الكرة ومعرفة مصير المباراة، خاصة وإنه كان من الممكن أن يتم تأجيلها، لكن لم نتأمر على العشرى كما قال، وتفاوضنا مع مدربين لتجهيز البديل قبل رحيله".

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وكان طارق العشرى أعرب حزنه الشديد من المواقف التى تعرض لها خلال تولى قيادته الفريق البورسعيدى، مؤكدًا إنه تعرض للخيانة بقيام مجلس الإدارة بالتفاوض مع مدربين أخرين خلال وجوده على رأس الجهاز الفنى لفريق المصرى، قائلاً: "تعرضت للخيانة، وعلمت بمفاوضات الإدارة مع مدربين أخرين وهذا الأمر أحزننى كثيرًا".

أضاف العشرى إن عبد الظاهر السقا، تعمد إخفاء نتائج مسحات كورونا للفريق قبل مواجهة الأهلى، الأمر الذى أدى لوجود صعوبة فى تجميع اللاعبين وإقامة معسكر قبل لقاء المارد الأحمر، قائلاً: "لو الأهلى كان دافع فلوس علشان يوترونى بالشكل اللي الإدارة عملته مكنش هيحصل كده، وأنا المدير الفنى والمفروض أكون عارف كل كبيرة وصغيرة عن الفريق وما حدث أمر غير طبيعى".

تابع العشرى حديثه، مؤكدًا أن علاقته مع المصرى البورسعيدى إنتهت بشكل نهائى، لافتًا إلى إنه تم فسخ التعاقد بالتراضى بين الطرفين، متمنيًا التوفيق للفريق البورسعيدى فى الفترة المقبلة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس عشر بجدول مسابقة الدورى الممتاز، برصيد 21 نقطة.