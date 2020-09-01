قرعة كأس رئيس الدولة ودوري الهواة اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لكرة القدم تجرى اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساء مراسم قرعة مسابقتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2020-2021 وذلك في مسرح دائرة الصحة بالعاصمة أبوظبي تقديراً لجهودها الكبيرة في مواجهة جائحة « كورونا »، وتقديراً لعطاء خط الدفاع الأول في كل المؤسسات والجهات ذات الصلة.





جدول زمني



وأعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم أمس عن الجدول الزمني لاحتفالية القرعة وبرنامجها الكامل مؤكداً أن المراسم سوف تبدأ بسحب قرعة مباريات التصفيات التمهيدية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى، حيث سيتم تقسيم الأندية المشاركة وعددها 11 نادياً إلى مجموعتين تتكون المجموعة الأولى من 6 أندية، فيما تتكون المجموعة الثانية من 5 أندية ويتأهل بطل كل مجموعة إلى دور الستة عشر للمسابقة، ويتم تقسيم الأندية إلى ثلاثة مستويات طبقاً لنتائجها في مسابقة دوري الدرجة الأولى لموسم 2018-2019، والناديان الحاصلان على المركزين الثالث عشر والرابع عشر من دوري الخليج العربي لنفس الموسم من خلال وضع الإمارات ودبا الفجيرة في المستوى الأول، والعروبة والحمرية ودبا الحصن ومسافي في المستوى الثاني، والذيد والعربي والتعاون ومصفوت والبطائح في المستوى الثالث.

وأكد الاتحاد أنه وفقاً للآلية المعتمدة من لجنة المسابقات سيتم توزيع الأندية من كل مستوى بالقرعة على المجموعتين بحيث يتم أولا سحب اسم النادي، ثم تحديد المجموعة، وأخيراً تحديد رقم النادي في المجموعة، وجدول المباريات، وسوف تقام التصفيات بنظام الدوري من دور واحد على ملاعب الأندية المذكورة أولا في جدول المباريات وذلك بدءاً من 25 سبتمبر إلى 24 أكتوبر المقبل.



دوري من دورين



وبعدها سيتم سحب قرعة مسابقة دوري الدرجة الأولى التي ستقام بنظام الدوري من دورين، حيث سيتم إجراء القرعة بين الأندية المشاركة «11 نادياً» والتي سيتم تسكينها على جدول المباريات من خلال الأرقام من 1 إلى 11 علماً أن النادي الذي سيحمل الرقم 7 سيعفى من خوض مباريات الأسبوع الأول.

وبعد انتهاء القرعة وتحديد مباريات الأسبوع الأول يتم تسكين أرقام الأندية على الأسابيع المتبقية من الدوري علماً أن المباريات ستقام على ملاعب الأندية المذكورة أولا بجدول المباريات على أن المسابقة ستنطلق في 30 أكتوبر المقبل.

وبالنسبة لدور الستة عشر لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، فستقام بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة في جميع مراحل البطولة اعتباراً من دور الستة عشر، وتجرى قرعة واحدة لتحديد أطراف المباريات من دور ال 16 حتى نهاية البطولة.

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تسكين الأندية



ووفقاً للائحة البطولة سيتم وضع بطل دوري الخليج العربي للمحترفين للموسم الرياضي 2018 - 2019 «الشارقة» على رأس جدول المباريات وبطل كأس رئيس الدولة في نفس الموسم «شباب الأهلي» في نهاية الجدول، وتجرى قرعة لتسكين الأندية ال 12 المتبقية من أندية دوري الخليج العربي للموسم الرياضي 2020 - 2021 على الأرقام من 2 وحتى 15 في جدول المباريات.

كما سيتم تسكين الفريقين المتأهلين عن التصفيات التمهيدية لبطولة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى «بطل المجموعة الأولى وبطل المجموعة الثانية» على الرقمين المتبقيين في جدول المباريات بعد تسكين 14 نادياً من أندية دوري المحترفين.

وتجرى قرعة لتحديد الملاعب التي ستقام عليها مباريات دور الستة عشر والدور ربع النهائي من خلال وضع كرتين في وعاء الأولى توضع داخلها ورقة «تقام المباريات على ملعبه» والأخرى «تقام المباريات خارج ملعبه» وفي الوعاء الثاني توضع كرتان تكتب داخل إحداهما «الأرقام الفردية» والأخرى «الأرقام الزوجية» ثم تسحب ورقة من كل وعاء مع الورقة التي تقابلها من الوعاء الثاني ليتحدد بذلك مكان المباريات للدور الستة عشر والدور ربع النهائي بحيث تكون دلالة الأرقام بالنسبة لرقم الفريق في دور ال 16 ورقم المتأهل عن المباراة بالنسبة لمباريات الدور ربع النهائي. وفي المقابل ستقام مباراتا الدور قبل النهائي على ملاعب محايدة تحددها لجنة المسابقات، ويقرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الملعب الذي تقام عليه المباراة النهائية بتوصية من اللجنة.



مواعيد المباريات



وأكد الاتحاد أن لجنة المسابقات حددت مواعيد المباريات بحيث تقام مباريات دور الستة عشر أيام 19، 20 و21 نوفمبر المقبل، ومباريات الدور ربع النهائي يومي 28 و29 ديسمبر المقبل، فيما تقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم 15 يناير 2021، على أن تقام المباراة النهائية يوم 9 مايو 2021، ويجوز للجنة المسابقات تعديل مواعيد إقامة أدوار البطولة وفقاً لما تراه مناسباً.