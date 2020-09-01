النصر يفوز على الشارقة ودياً 2-1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

فاز النصر على الشارقة 2-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس الاثنين على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد الذي ينطلق الشهر المقبل.

سجل للنصر براندلي كواس 66 وريان مينديز 75 بينما جاء هدف الشارقة الوحيد بواسطة لاعب النصر محمد عايض بالخطأ في مرماه 45.

وشهدت المباراة إصابة لاعب الشارقة الجديد البرازيلي جوناثاس في الدقيقة 12 بعد كرة مشتركة مع حارس النصر، سجل من خلالها هدف ولكن حكم المباراة ألغاه، وخرج جوناثاس من الملعب متأثراً بالإصابة، ليحل مكانه سالم صالح.

ويستعد النصر لمواجهة الحمرية يوم 5 سبتمبر في آخر مبارياته الودية قبل انطلاقة الموسم الجديد.

فاز النصر على الشارقة 2-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس الاثنين على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد الذي ينطلق الشهر المقبل.

سجل للنصر براندلي كواس 66 وريان مينديز 75 بينما جاء هدف الشارقة الوحيد بواسطة لاعب النصر محمد عايض بالخطأ في مرماه 45. وشهدت المباراة إصابة لاعب الشارقة الجديد البرازيلي جوناثاس في الدقيقة 12 بعد كرة مشتركة مع حارس النصر، سجل من خلالها هدف ولكن حكم المباراة ألغاه، وخرج جوناثاس من الملعب متأثراً بالإصابة، ليحل مكانه سالم صالح .

ويستعد النصر لمواجهة الحمرية يوم الخميس المقبل في آخر مبارياته الودية قبل انطلاقة الموسم الجديد.