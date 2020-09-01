شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو يمدد عقد إيموبيلي حتى 2025 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كافأ نادي لاتسيو الإيطالي هدافه تشيرو إيموبيلي على موسمه الرائع ومدّد عقده لخمس سنوات إضافية حتى 2025 أمس الاثنين.

وقال مدير التواصل في النادي ستيفانو دي مارتينو: التزم تشيرو إيموبيلي لخمس سنوات إضافية مع لاتسيو حتى 2025، هذا أمر هام لأن إيموبيلي كان مُطارداً من أهم الاندية، ولأنه حامل الحذاء الذهبي.

وأشارت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية إلى أنه سينال راتباً سنوياً بقيمة 4 ملايين يورو. وأحرز إيموبيلي في الموسم الماضي جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولات الأوروبية، بتسجيله 36 هدفاً في 37 مباراة ضمن الدوري المحلي.

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