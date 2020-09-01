إدارة نادي الشارقة تعتمد عودة «الملك» لمنافسات كرة الصالات



عقد مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي اجتماعه الرابع والأول عن قرب برئاسة علي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة الرياضي وحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للنادي، وأكد المدفع في بداية الاجتماع ضرورة الاستمرار في إتباع الإجراءات الاحترازية والبروتوكول الرياضي الخاص بالعودة في ظل جائحة كورونا على مستوى جميع مرافق النادي، كما أشاد بالتعاون الحالي بين الإدارات ووجه أن تمضي الأمور على نفس النهج حسب الصلاحيات والاختصاصات الموكلة لكل منهم.

هذا وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع عدة مواضيع أبرزها المتعلقة بإدارة شركة كرة القدم، حيث تحدث عبدالله العجلة رئيس شركة الشارقة لكرة القدم عن بطولة الشارقة الودية، والتي أقيمت مؤخراً في استاد خالد بن محمد والفائدة التي جناها الفريق من البطولة، مبيناً أنها خير استعداد للموسم الجديد الذي سيستهل من خلاله الفريق مشواره ببطولة الدوري، ومن ثم البطولة الآسيوية، كما تم اعتماد لعبة كرة قدم الصالات بالنادي وعودة فريق الشارقة لكرة قدم الصالات من جديد بعد توقف دام لموسمين، وتأتي هذه العودة إيماناً من مجلس الإدارة بأهمية المشاركة في أكبر عدد من الألعاب بالدولة، وأن يشكل نادي الشارقة رافداً للمنتخبات الوطنية في جميع الألعاب، وأوضح المجلس أن رعاية واهتمام مجلس الشارقة الرياضي للعبة ساهم بشكل كبير في عودة فريق الشارقة لكرة الصالات للمنافسات المحلية.

واستعرض سلطان إبراهيم العسكر رئيس إدارة الشؤون المالية والإدارية التقرير المالي والإداري وشرح تفاصيل التقرير والوضع الحالي للنادي.

كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة فتح قنوات التواصل والتعاون مع المؤسسات التعليمية في الإمارة، لتفعيل الدور المجتمعي للنادي من خلال زيارة وتعريف الطلاب بكرة القدم والبحث عن المواهب واحتضان الطلاب الموهوبين، بالإضافة إلى زيارة اللاعبين لتحفيز الجيل الحالي على حضور المباريات، وإعطائهم فرصة للقاء نجوم «الملك».

ومن جانب آخر استعرضت إدارة الاستثمار والتطوير التجاري والتي يترأسها إبراهيم الجروان المشاريع المستقبلية والتطويرية، حيث تم اعتماد بعض المشاريع التي ستعمل عليها الإدارة خلال المرحلة المقبلة، والتي تعود بالنفع على النادي من الجانب المادي، والجماهيري من حيث توفير احتياجاتهم من خلال استقطاب بعض المطاعم والمحال التجارية والتي ستتواجد في محيط النادي، بالإضافة إلى العمل على استغلال الأصول واستثمارها بالشكل الأمثل.

كما استعرض طارق علاي التقرير الإعلامي على المجلس، مشيداً بدعم الإدارة في توفير احتياجات الفريق الإعلامي وتوفير بيئة مثالية لتقديم الأفضل دائماً، كما أشاد أعضاء المجلس بالتغيير الإيجابي الواضح على الرسالة الإعلامية الصادرة من النادي متمنين التوفيق لهم، ومؤكدين أن جميع الإدارات تدعم الحسابات الرسمية للنادي لوضع أوفياء «الملك» دائماً في قلب الحدث واطلاعهم على كل ما هو جديد.

وتناول الاجتماع استعدادات إدارتي الألعاب الجماعية والمتمثلة في محمد عبيد الحصان والألعاب الفردية والتي يترأسها المهندس سليمان الهاجري، حيث تطرقت الإدارتان إلى الاستعداد للموسم الجديد ومدى جاهزية جميع اللاعبين لمختلف الألعاب والبطولات المحلية والقارية والدولية.

ومن جانب آخر أكد طارق المدفع رئيس إدارة الاستراتيجية والجودة، ضرورة الاستمرار بسياسة الجودة الموضوعة مع العمل على توفير كافة المتطلبات الخاصة للحصول على شهادات ال ISO، كما استعرض المدفع الدراسة الخاصة بالمتطلبات التي ستسهم للمضي بنفس الاستراتيجية الحالية مع التطرق لإعادة الهيكل التنظيمي للنادي ككل، وفي نفس السياق تم اعتماد تشكيل لجنة لمتابعة سير النظام الاستراتيجي في النادي على أن تضم اللجنة أعضاء من الإدارات المختلفة.

وفي الجانب القانوني أشاد محمد علي الحمادي، رئيس إدارة الشؤون القانونية بتعاون الإدارات خلال المرحلة الماضية، وأكد أنه مع بداية الموسم الرياضي الجديد بمختلف ألعابه يجب أن تحظى العقود بموافقة الإدارة قبل التوقيع، كما قامت الإدارة بإضافة طارق البلوشي، عضواً جديداً في تشكيلها وتم اعتماده من خلال الاجتماع من قبل مجلس الإدارة.

وفي الجانب الطبي استعرض الدكتور عبدالعزيز المهيري، رئيس إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي نتائج زيارة لجنة الطب الرياضي لاتحاد الإمارات لكرة القدم، حيث أثنى على الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل العاملين في النادي على صعيد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين، كما عبر الدكتور المهيري عن سعادته بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حذافيرها خلال إقامة بطولة الشارقة الودية وخروجها بدون أي إصابات، كما كانت هناك تحديات كبيرة كون أن نادي الشارقة هو أول ناد يطبق هذه المعايير والإجراءات إلا أنه حصل على الإشادة الكاملة من قبل اتحاد الإمارات لكرة القدم، ووصفها بالنموذج الحي لتطبيقها في البطولات الأخرى والاستفادة من هذه التجربة عند بداية الموسم الجديد والمباريات الرسمية.