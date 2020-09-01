عودة محتملة للجماهير في كأس ألمانيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الاتحاد الألماني لكرة القدم أمس الاثنين، إن مباريات الدرجات الأدنى من الدوري ودوري السيدات وكأس ألمانيا، ربما تشهد عودة الجماهير في الموسم المقبل.

وسيستمر حظر حضور الجماهير في أول درجتين من الدوري، بسبب جائحة كورونا حتى 31 أكتوبر المقبل على الأقل، بينما سيستمر غياب جماهير الفريق الضيف حتى نهاية العام. لكن الاتحاد الألماني قال إنه ربما يسمح بحضور عدد محدد من الجماهير في ظروف معينة.