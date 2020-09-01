شكرا لقرائتكم خبر عن ناغاتومو إلى مرسيليا الفرنسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاقد مرسيليا الفرنسي لكرة القدم، مع الياباني يوتو ناغاتومو المنتهي عقده مع غلطة سراي التركي، ليلعب دور البديل لجوردان أمافي. وقال أندريه فياش بواش، مدرب مرسيليا بعد فوز فريقه على مضيفه بريست 3-2 في الدوري المحلي الأحد: لقد وصل إلى مرسيليا، وسيخضع للاختبارات ونأمل أن تسير الأمور بشكل جيّد، بحثنا عن لاعب خبير. خاض 12 مباراة في دوري الأبطال في آخر سنتين ونصف السنة، يملك خبرة صاحب شارة القائد،في غرف الملابس ويتحدث عدّة لغات.

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