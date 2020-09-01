مجلس إدارة رابطة المحترفين يطلع على تحضيرات الموسم الجديد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية اجتماعه الدوري الثاني لموسم 2020-2021 اليوم الاثنين بتقنية الاتصال المرئي «عن بعد». ترأس الاجتماع عبدالله ناصر الجنيبي رئيس مجلس الإدارة وحضره كل من جمال حامد المري نائب الرئيس، محمد عبيد اليماحي، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي وجواهر عبدالعزيز السويدي أعضاء مجلس الإدارة، وليد الحوسني المدير التنفيذي ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال.

تم خلال الاجتماع عرض تقرير حول إنجاز ومتابعة قرارات وتوصيات اجتماع مجلس الإدارة السابق، تلاه الاطّلاع على مخرجات اجتماع الجمعية العمومية العادي رقم 1 لسنة 2020، حيث تم تعميم النظام الأساسي للرابطة على الأندية الأعضاء بعد التعديل الذي اعتمد في الاجتماع، كما تم الاطّلاع على مخرجات الأندية حول مقترحي توزيع عائدات الرابطة لموسم 2020-2021، حيث تم اعتماد المقترح الثاني من قبل الأندية بواقع 9 أصوات من 14، والذي يتضمن الجوائز التحفيزية وتشمل: الحضور الجماهيري والمشاركة الآسيوية بالإضافة إلى توزيع النسب حسب التالي: 35% بالتساوي على جميع الأندية، و 65% حسب الترتيب في بطولات المحترفين باستثناء بطولة كأس سوبر الخليج العربي التي تعتبر جائزتها ثابتة مليون درهم للبطل و500 ألف درهم للوصيف.

وتواصل الاجتماع بعرض تقرير حول مستجدات الإعداد للخطة الاستراتيجية طويلة المدى 2030.

كما اطّلع مجلس الإدارة على الاستعدادات الخاصة بالموسم الجديد الذي سينطلق في الثالث من سبتمبر المقبل ببطولة كأس الخليج العربي، ثم مستجدات المبادرات التجارية والتسويقية التي سيتم تنظيمها على مدار الموسم.