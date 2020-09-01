شكرا لقرائتكم خبر عن الحارس برافو من مانشستر سيتي إلى ريال بيتيس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع حارس المرمى التشيلي المخضرم كلاوديو برافو عقداً مع ريال بيتيس الإسباني قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بحسب ما ذكر النادي الأندلسي مساء الأحد.

وقال بيتيس في بيان : توصل ريال بيتيس إلى اتفاق بشأن انتقال كلاوديو برافو. أصبح التشيلي ثاني لاعب يعزز البيت الأخضر والأبيض لموسم 2020-2021. وقع برافو عقداً لسنة مع إمكانية تمديده سنة إضافية.

وكان عقد برافو البالغ 37 عاماً قد وصل إلى نهايته مع مانشستر سيتي الذي يدافع عن عرينه راهناً الحارس الأساسي البرازيلي إيدرسون.

وسيلعب برافو في بيتيس تحت إشراف مواطنه المدرب مانويل بيليجريني.

وستكون الرحلة الثالثة لبرافو في إسبانيا بعد احترافه مع ريال سوسييداد (2006-2014) وبرشلونة (2014-2016).

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