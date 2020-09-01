شكرا لقرائتكم خبر عن كاتانيتش مستمر مع منتخب العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي توصلت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إلى اتفاق رسمي بشأن تجديد عقد المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش لعام آخر. وقال المنسق الإعلامي للاتحاد العراقي لكرة القدم، هشام محمد، في بيان: إن الهيئة التطبيعية اجتمعت مع وكيل أعمال المدرب بهروز دزهبود، في أربيل، من اجل بحث تجديد عقد المدرب والاتفاق على بعض التفاصيل والبنود.

وأضاف: تم الاتفاق على تخفيض جزء من رواتب المدرب السابقة، وكذلك من قيمة العقد الجديد الذي انتهى في 30 أغسطس/ آب 2021.

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