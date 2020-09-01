شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمنة يبث أخباراً سارة لأنصار أهلي جدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي
أكد عبد الإله مؤمنة رئيس أهلي جدة أن إدارته ستعمل على تحسين عقد المهاجم السوري عمر السومة والإبقاء عليه بجانب الحارس محمد العويس.
وبدأ الأهلي تحركات جادة باتجاه السومة بعدما أبلغ الأخير برغبة الرحيل في يناير القادم حيث يتبقى حينها 6 أشهر على انتهاء عقده.
وتواصل طارق كيال المشرف الجديد على الفريق مع المهاجم السوري قبل لقاء الشباب الاثنين واتفقا على الجلوس للتفاهم. وزاد كيال: السومة ابن الأهلي ونحن متمسكون به.
في الجانب الآخر ترك غياب الحارس محمد العويس عن آخر مباراتين التكهنات بتجدد الخلاف بينه وبين النادي حول دفعات متأخرة من قيمة العقد، وعزز ذلك الأنباء التي تشير إلى تحرك النصر لاستقطاب الحارس الدولي عبر شراء مدة العقد الذي ينتهي مع الأهلي في يناير 2022 أي بعد 16 شهراً، بيد أن مؤمنة أكد استمرار العويس مع الفريق مبيناً عبر حسابه الخاص في تويتر أن إدارته تعمل على تمديد عقد اللاعب.
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