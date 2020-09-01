هجن العاصفة تتصدر أشواط اليذاع في تمهيدي المرموم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقيم صباح الاثنين، اليوم الثاني من تمهيدي المرموم بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية. وشهد ميدان المرموم منافسة هجن أصحاب السمو الشيوخ من خلال 14 شوطاً لسن اليذاع لمسافة 4 كيلومترات.

وفرضت هجن العاصفة سيطرتها على الشوطين الرئيسيين لليذاع البكار، حيث قاد غياث الهلالي (الشاهينية) الى حسم معركة البكار المحليات في الشوط الاول بزمن قدره 6:11:0 دقيقة، بينما كسبت (الشاهينية) تحدي البكار المهجنات في الشوط الثاني تحت قيادة غياث الهلالي بتوقيت بلغ 6:11:1 دقيقة.

ووضعت هجن العاصفة بصمتها على الشوط الرئيسي لليذاع الجعدان المحليات بقيادة غياث الهلالي الذي قدم (شاهين) على القمة في زمن 6:09:9 دقيقة، وسجلت مؤسسة هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم حضورها القوي من خلال الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات حيث قاد المضمر سعيد عبيد مروشد (إزعاج) لحسم المركز الاول في توقيت قدره 6:08:4 دقيقة كان هو التوقيت الافضل في جميع التحديات.

من ناحية أخرى تدشن هجن أبناء القبائل مشوارها في تمهيدي المرموم صباح الثلاثاء وذلك من خلال تحديات سن اللقايا التي تقام على مدار 16 شوطاً لمسافة 4 كيلومترات.