«شدوان الخالدية» يتوج بكأس زايد للخيول العربية في بولندا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الجواد «شدوان الخالدية» لإسطبلات الخالدية، بلقب فعاليات جائزة كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فيما حققت المهرة «مانتا» لقب كأس الوثبة ستاليونز الذي أقيم أمس على مضمار سلوسفيش في العاصمة البولندية «وارسو»، فيما حصد الجواد «جابي دو فاوست» لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز الذي أقيم بمضمار رويان الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة الـ 12 للمهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

يأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة والتراث العريق والحضارة الإماراتية الأصيلة التي هي امتداد للحضارة العربية.

واجتذبت كأس زايد، ثمانية من الجياد الطامحة لتسجيل اسمها في سباق الجائزة الأوروبية للفئة الثالثة لمسافة 2600 متر، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق.

وكان «شدوان الخالدية» بقيادة شتيبان مازور، صاحب الأفضلية حيث تصدر السباق مبكراً حتى الوصول إلى آخر (200 متر)، قبل أن يدخل في صراع حبس الأنفاس مع وصيفه «دراجون» بقيادة أي ريزنكوف، ليتفوق على دراجون الوصيف بفارق 0,75 طول بعد أن قطع مسافة السباق في زمن وقدره 3:08:40 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «جريت داجرس» بقيادة جي ام سيرنك.

وتفوقت المهرة «مانتا» بقيادة جي ريزنكوف ببراعة وبفارق 2,5 طول عن «بيلارجو» بقيادة اس فاسيتوف الوصيف، في جولة كأس الوثبة ستاليونز، لمسافة 1600 متر، بمشاركة 7 جياد عربية في سن ثلاث سنوات.. وقطعت «مانتا» مسافة السباق في زمن وقدره 1:57:40 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «سيلبرتي» بقيادة شتيبان مازور.

وانتزعت المهرة «جابي دو فاوست» للملكة لورا بيريز، وبإشراف دايمين فاتريجانت وبقيادة جوليوم جودجاي لقب كأس الوثبة ستاليونز بري البان جامي لمسافة 1600 متر، والبالغة جائزته 12 ألف يورو بمضمار ضاحية رويان بفرنسا.

وثمن الدكتور عبدالرحيم يوسف محمد العوضي سفير الدولة لدى جمهورية بولندا، الذي شهد سباقي كأس زايد والوثبة، وقام بتتويج الفائزين، اهتمام القيادة الرشيدة في الإمارات، مشيداً بالنجاح الباهر الذي حققه مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة في المضمار الرئيسي في وارسو.

وقال: نفتخر بوجود مثل هذه السباقات التي يشرف عليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لأنها تعكس الوجه الحضاري ليس فقط للإمارات بل للشعوب والدول العربية.

وأكد أن المهرجان الذي يمتد عمره إلى 12 عاماً منذ انطلاقته، استطاع أن يعيد أمجاد الخيول العربية الأصيلة، وخلال هذا العام ينظم أكثر من 150 سباقاً حول العالم، ليضاف هذا النجاح إلى سلسلة من الإنجازات المبهرة التي حققتها الدولة.