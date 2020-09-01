«الشارقة الرياضي» يختتم الورش التوعوية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم مجلس الشارقة الرياضي برنامج الورش التوعوية في قواعد الألعاب الفردية والجماعية يوم الخميس الماضي، بمشاركة 400 منتسب من كلا الجنسين من الإداريين والمدربين ومشرفي الألعاب والحكام بالإمارة الباسمة عبر برنامج الاتصال المرئي «زووم» ضمن جهود المجلس في التطوير المستمر للكوادر الرياضية بالإمارة.

وأوضح عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أن الورش تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر البشرية بالأندية. وقال: يركز المجلس دائماً على النهوض بالرياضة في مختلف الجوانب، وتأتي هذه الورش لتشكل فائدة كبيرة وإضافة حقيقية للمنتسبين الذين شاركوا فيها، وحققت نجاحاً يضاف إلى المبادرات السابقة التي قام بها المجلس حتى خلال فترة توقف الأنشطة بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأثنى نبيل عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير على النجاح الكبير الذي حققته هذه الورش التوعوية. وقال: تم تقديم عدد 10 ورش توعوية في هذه الألعاب، ولاقت تفاعلاً كبيراً من المشاركين الذين يمثلون 10 أندية في الإمارة، وهي الشارقة، والبطائح، والمدام، والذيد، ومليحة، وخورفكان الرياضي، والحمرية، ودبا الحصن، واتحاد كلباء، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بجانب مشاركة ضيوف من أعضاء لجنة الحكام الدولية والآسيوية للكاراتيه، وهو ما أثرى هذه الورش.