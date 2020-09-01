«الشارقة لرياضة المرأة» ينظم مبادرة «لأنك الأهم»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة مبادرة «لأنك الأهم» عن بُعد تزامناً مع الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، حيث استضافت المبادرة الدكتورة مي أحمد الجابر أخصائية طب الصحة العامة المدير الطبي في مستشفى هيلث بوينت، ولاعبتي كرة السلة اليازية السويدي وأمل بن حيدر في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، وعدد من الحضور للجلسة من اللاعبات والأمهات، حيث بلغ إجمالي الحضور 150 مشاركة، وأدارت اللقاء الأستاذة فاطمة أحمد صالح مساعد مدير الاتصال المؤسسي وتطوير الأعمال في المؤسسة والذي لاقى تفاعلاً كبيراً من قبل الحضور.

ورحبت ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بالدكتورة مي الجابر على تواجدها وتقديم ورشة عن صحة المرأة وبصانعات الأجيال أمهات اللاعبات اللاتي تم تخصيص هذه المبادرة لهن لما يقدمنه من دعم لبناتهنّ اللاعبات الرياضيات بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة لرفع راية الوطن والوصول للمنصات العالمية يداً بيد، وأعربت عن سعادتها وبالغ فخرها واعتزازها باستضافة عدد من النساء الإماراتيات الملهمات واللواتي يمثلن قدوة لبناتنا في مجالهن عبر مبادرة «لأنك الأهم»، وتسليط الضوء على إنجازاتهن من خلال هذه المبادرة.

وتضمن برنامج مبادرة «لأنك الأهم»، ورشة بعنوان «صحة المرأة» قدمتها الدكتورة مي أحمد الجابر، بعد ذلك تمرينات اللياقة البدنية المقدمة من قبل لاعبة كرة السلة اليازية السويدي، وفي ختام الجلسة استعرضت اللاعبة الإماراتية أمل بن حيدر قصة نجاحها الملهمة على الحضور مما كان له صدى إيجابي، ويعكس مدى الدعم الذي تحظى به اللاعبات الإماراتيات.