اتحاد ألعاب القوى يكشف عن أنشطة الموسم الجديد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

كشف اتحاد الإمارات لألعاب القوى، عن موعد انطلاقة الموسم الجديد الذي سيبدأ يوم 20 نوفمبر المقبل بمسابقة الضاحية للمنافسات الفردية على أن تقام المسابقة الفرقية يوم 4 ديسمبر المقبل، فيما أكد الاتحاد فتح باب تسجيل اللاعبين بداية من غد الثلاثاء وحتى 31 من ديسمبر.

وكان الاتحاد الإماراتي عقد اجتماعه برئاسة سحر العوبد عقب قرار اللجنة الأولمبية باستمرار عمل الاتحادات الرياضية وتأجيل الانتخابات إلى العام المقبل.

وأقيم الاجتماع في مقر الاتحاد بحضور جميع الأعضاء، وتمت الموافقة على محضر الاجتماع السابق، ووضع خطة النشاط الرياضي للموسم الجديد مع اتخاذ الضوابط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وقد تم إرسال تعميم للأندية بهذا الشأن. وتم التأكيد خلال الاجتماع على إقامة المنافسات من خلال مشاركات الشباب والرجال، فيما تم تأجيل منافسات الأشبال والناشئين.

وفيما يتعلق ببقية منافسات الموسم، فستقام 6 بطولات للميدان، إضافة إلى بطولة تنشيطية وأخرى فرقية وبطولة كأس نائب رئيس الدولة للشباب، ورئيس الدولة للرجال.

كما تم الاتفاق على دعم اللاعبين الموهوبين والمميزين خلال الفترة المقبلة وحتى عودة الأنشطة الآسيوية في فبراير من العام المقبل من أجل حجز مقعد في أولمبياد طوكيو.