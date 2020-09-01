«دبي الرياضي» يفتح باب التسجيل للمشاركة في تحدي الصحراء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس دبي الرياضي ومجموعة «وورير جروب»، عن فتح باب التسجيل في النسخة السابعة من بطولة تحدي الصحراء، التي تقام يوم 19 فبراير المقبل في محمية المرموم الصحراوية.

ويتاح التسجيل للمشاركة في البطولة بداية من اليوم الأول من سبتمبر، وحتى يوم انطلاق البطولة عبر موقع مجلس دبي الرياضي الرسمي www.dubaisc.ae وموقع www.desertwarriorchallenge.com، وسيحصل المشاركون على خصم في أسعار التذاكر في حالة التسجيل المبكر.

وتتنوع التحديات في البطولة هذا العام، لتناسب مختلف الفئات من الرجال والنساء والأطفال، حيث يمكنهم الاختيار بين ثلاث فئات، هي فئة «ألتيميت» التي تتضمن أكثر من 22 عائقاً وتمتد على مسافة 10 كيلومترات، وفئة «الهواة» التي تتضمن أكثر من 12 عائقاً وتمتد على مسافة 5 كيلومترات، وفئة الأطفال من عمر 6 أعوام فما فوق التي تتضمن التنافس في 8 عوائق على امتداد 2 كم.

وأصبحت دبي مدينة عالمية في بطولات التحدي حتى أطلق عليها مدينة التحديات، ذلك كونها هي المدينة الأولى في العالم التي تحتضن 8 من أشهر وأضخم بطولات التحدي ومن أهمها بطولة سبارتن، وتحدي الوحل، وتحدي الثلج، وتحدي الصحراء، وتحدي ناس الليلي، وسبارتن السيدات، والألعاب الحكومية، وتحدي أفينشورا، والتي تقام في مختلف مناطق دبي مثل جميرا والمرموم وحتا وغيرها من المناطق السياحية والحيوية بدبي، والتي تلبي اهتمامات مختلف شرائح المجتمع والرياضيين من داخل الدولة وخارجها، وتعد بطولة تحدي الصحراء إحدى البطولات التي انطلقت من دبي إلى العالم.

ويواصل مجلس دبي الرياضي دعم مختلف بطولات التحدي حرصاً على تنظيم الفعاليات والبطولات العالمية التي تسهم في نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني وتبث الروح الإيجابية بين مختلف مكونات المجتمع من سكان إمارة دبي، إيماناً منه بأن الرياضة تمثل مصدراً للمتعة والسعادة للجمهور والمشاركين على حد سواء.

وقال تروي جيلهام الرئيس التنفيذي لمجموعة «وورير جروب»: «لقد رأينا الصعوبات التي حدثت في عام 2020 وتأثيرها في المجتمع والأحداث الرياضة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، ورغبنا في تقديم حدث جديد يساعد الرياضيين على ممارسة الرياضة وتحدي قدراتهم ويسهم في تغيير الحالة النفسية لهم، وقضينا الثلاثة أشهر الماضية في التخطيط لهذا العمل، ليخرج على أفضل ما يكون، وإنه أمر بالغ الأهمية أننا نواصل تنظيم أحداث على مستوى عالمي لمشاركينا، وأن نتجاوز توقعاتهم باستمرار، ونعدهم بأن يكون حدثنا في فبراير رائعًا».