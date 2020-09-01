شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة البحري» يناقش فعاليات الموسم الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد مجلس إدارة نادي الشارقة الدولية للرياضات البحرية اجتماعه الثاني غداً الثلاثاء برئاسة خالد بن جاسم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي وبحضور جميع الأعضاء.

ومن المهام الأساسية التي من المقرر أن يتضمنها جدول أعمال الاجتماع، مناقشة واستعراض جدول فعاليات الموسم الجديد، وتشكيل اللجان العاملة في النادي.

وكان الاجتماع الأول لمجلس الإدارة عقد بحضور عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي الذي بارك التشكيل الجديد ونقل تحيات وأمنيات القيادة الرشيدة إلى المجلس الجديد، مؤكداً ثقته وثقة المجلس في مجلس الإدارة الجديد وفي قدرته على تحقيق كل الطموحات المرجوة. وكان المجلس أيضاً خلال اجتماعه الأخير قام بتوزيع المناصب الأساسية والحقائب الإدارية على أعضاء مجلس الإدارة.

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