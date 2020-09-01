منتخب الجودو ينقل معسكره من مولدوفا إلى رومانيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلم اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو تعميماً جديداً من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجودو، يتضمن مخرجات الاجتماع الذي عقدته «عن بعد»، وتقرر فيه استئناف النشاط في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بدلاً من نوفمبر/ تشرين الثاني، من خلال إقامة بطولتين في الأشهر المتبقية من عام 2020 الجاري، مع احتفاظ الاتحاد الدولي بحق إجراء التعديلات في المواعيد في حالة الضرورة. وأوضح التعميم أن أول تدشين رسمي لعودة البطولات سيكون من خلال بطولة بودابست جراند سلام نهاية أكتوبر 2020، وأن البطولة التي تليها ستكون طوكيو جراند سلام في ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو والمصارعة، أن الاتحاد الدولي للجودو أرفق بخطابه الضوابط الصارمة التي اشترطها للحد من تأثيرات «كوفيد 19» في صحة الرياضيين كأولوية أولى، ومشتملاً على البروتوكول الصحي المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية.

من جانب آخر، اطمأن رئيس الاتحاد خلال اتصال هاتفي على سير برنامج إعداد منتخب الإمارات الأول للجودو الذي يستعد لاستئناف النشاط الدولي عبر معسكره الخارجي في مدينة كيشيناو عاصمة مولدوفا، بمشاركة اللاعبين فيكتور في وزن تحت 73 كجم، وايفان في وزن تحت 100 كجم، وبإشراف المدرب فاسيلي فولك.

وأكد أن المنتخب سينتقل نهاية الأسبوع الحالي إلى رومانيا للتدريب مع المنتخب الروماني لمده 3 أسابيع، يعود بعدها مجدداً إلى جمهورية مولدوفا لاستئناف تدريباته لمده أسبوعين آخرين، قبل السفر إلى بودابست للمشاركة في بطولة جراند سلام.

وتوجه محمد بن ثعلوب الدرعي بالشكر إلى رئيس وأعضاء الاتحاد المولدوفي للجودو على توفير أفضل بيئة لمنتخب الإمارات للجودو استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها أولمبياد طوكيو العام المقبل التي ضمن اللاعبان التأهل لها.